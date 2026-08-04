Univerzalni fini vodni filter, 25 μm

Fini vodni filter, 25 μm, najv. temperatura 50°C. Za zaščito visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz vode. Pretok vode do 1200 l/h. Priključek 3/4", z adapterjem 1".

Fini vodni filter, 25 μm, primeren za temperature do največ 50°C. Za zaščito visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz vode. Namestitev za visokotlačne čistilnike. Pretok vode do 1200 l/h. Priključek 3/4", z adapterjem 1".

Specifikacije

Tehnični podatki

Priklop vode (col) 3/4″ / 1″
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,501
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