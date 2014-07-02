Fleksibilna sesalna cev (1 m) vključno z adapterjem za priključitev na nastavek za izhod zraka pri električnih orodjih, kot so npr. vbodna žaga, brusilnik, vrtalnik ali električni skobljalnik. Na ta način je omogočeno neposredno sesanje nečistoč, ki nastanejo, tako da le-ta ne prispe v zrak v prostoru/okoliški zrak. Idealna rešitev za čista obrtniška dela v hiši brez naknadnega čiščenja.