Vakuumski komplet za električno orodje
Fleksibilna sesalna cev (1 m) vključno z adapterjem za priključitev na nastavek za izhod zraka pri električnih orodjih, kot so npr. vbodna žaga, brusilnik, vrtalnik ali električni skobljalnik. Na ta način je omogočeno neposredno sesanje nečistoč, ki nastanejo, tako da le-ta ne prispe v zrak v prostoru/okoliški zrak. Idealna rešitev za čista obrtniška dela v hiši brez naknadnega čiščenja.
Značilnosti in prednosti
Adapter za električna orodja
- Za priključitve sesalne cevi na izhod zraka pri električnem orodju
- Za neposredno sesanje prahu/nečistoč pri uporabi s tem, da nič ne uide v zrak v prostoru/okoliški zrak
Fleksibilna izvedba sesalne cevi
- Več svobode gibanja
- Enostavna in praktična uporaba
Komplet dodatne opreme za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (kos)
|2
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,216
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1220 x 41 x 41
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- SGV 8/5
- SGV 8/5 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Delavnica
- Prenova