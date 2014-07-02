Vakuumski komplet za električno orodje

Fleksibilna sesalna cev (1 m) vključno z adapterjem za priključek na izhod zraka pri električnem orodju (npr. vbodna žaga, brusilnik, vrtalnik, skobljalnik, itn.).

Fleksibilna sesalna cev (1 m) vključno z adapterjem za priključitev na nastavek za izhod zraka pri električnih orodjih, kot so npr. vbodna žaga, brusilnik, vrtalnik ali električni skobljalnik. Na ta način je omogočeno neposredno sesanje nečistoč, ki nastanejo, tako da le-ta ne prispe v zrak v prostoru/okoliški zrak. Idealna rešitev za čista obrtniška dela v hiši brez naknadnega čiščenja.

Značilnosti in prednosti
Adapter za električna orodja
  • Za priključitve sesalne cevi na izhod zraka pri električnem orodju
  • Za neposredno sesanje prahu/nečistoč pri uporabi s tem, da nič ne uide v zrak v prostoru/okoliški zrak
Fleksibilna izvedba sesalne cevi
  • Več svobode gibanja
  • Enostavna in praktična uporaba
Komplet dodatne opreme za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (kos) 2
Standardna nominalna širina (mm) 35
Barva Črna
Teža (Kg) 0,14
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,216
Mere (D × Š × V) (mm) 1220 x 41 x 41
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Delavnica
  • Prenova