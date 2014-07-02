Valj iz mikrovlaken, 300 mm

Svetovna novost: valj iz mikrovlaken, dolžine 300 mm. Združuje izjemno čistilno moč mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Idealen za čiščenje ploščic iz finega kamna.

300 mm dolg valj iz mikrovlaken je svetovna novost! Združuje odlično čistilno moč mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Izjemno primeren je zlasti za čiščenje ploščic iz finega kamna - posebej v povezavi z RM 743.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva svetlo zelena
Dolžina (mm) 300
Krtačni material mikrovlakna
Količina (Kos(i)) 1
Teža (Kg) 0,206
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,286
Mere (D × Š × V) (mm) 330 x 75 x 70

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