Valj iz mikrovlaken, 300 mm
Svetovna novost: valj iz mikrovlaken, dolžine 300 mm. Združuje izjemno čistilno moč mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Idealen za čiščenje ploščic iz finega kamna.
300 mm dolg valj iz mikrovlaken je svetovna novost! Združuje odlično čistilno moč mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Izjemno primeren je zlasti za čiščenje ploščic iz finega kamna - posebej v povezavi z RM 743.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|svetlo zelena
|Dolžina (mm)
|300
|Krtačni material
|mikrovlakna
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|0,206
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,286
|Mere (D × Š × V) (mm)
|330 x 75 x 70
Video posnetki