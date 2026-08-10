Valjček za čiščenje kamnitih površin FC 2 je popoln pripomoček za globinsko čiščenje neobčutljivih trdih tal, kot sta kamen ali keramika (čeprav ni primeren za občutljiva tla iz naravnega kamna, kot sta marmor ali terakota). Združljivo s čistilcem tal FC 2-4. Zahvaljujoč vgrajenim ščetinam, valjček za kamenje enostavno odstrani trdovratno umazanijo in povrne sijaj celo špranj, fug in neravnih površin. Primerno za strojno pranje do 60 °C.