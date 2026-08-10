Valj za kamen FC 2-4

Čiščenje neobčutljivih trdih tal in umazanih rež ne bi moglo biti preprostejše: z valjčkom za čiščenje kamnitih površin za čistilec tal FC 2-4 trdovratni madeži nimajo nobene možnosti. Primerno za strojno pranje do 60 °C.

Valjček za čiščenje kamnitih površin FC 2 je popoln pripomoček za globinsko čiščenje neobčutljivih trdih tal, kot sta kamen ali keramika (čeprav ni primeren za občutljiva tla iz naravnega kamna, kot sta marmor ali terakota). Združljivo s čistilcem tal FC 2-4. Zahvaljujoč vgrajenim ščetinam, valjček za kamenje enostavno odstrani trdovratno umazanijo in povrne sijaj celo špranj, fug in neravnih površin. Primerno za strojno pranje do 60 °C.

Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
  • Optimalno ločevanje umazanije in visoka absorpcija za popolne rezultate čiščenja.
  • Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Vgrajene ščetine
  • Za preprosto odstranjevanje trdovratne umazanije.
  • Sijoče čiste postanejo tudi fuge in neravne površine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,13
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,132
Mere (D × Š × V) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Kamnita tla
  • Trdovratne nečistoče
  • Fuge