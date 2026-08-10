Valj za kamen FC 2-4
Čiščenje neobčutljivih trdih tal in umazanih rež ne bi moglo biti preprostejše: z valjčkom za čiščenje kamnitih površin za čistilec tal FC 2-4 trdovratni madeži nimajo nobene možnosti. Primerno za strojno pranje do 60 °C.
Valjček za čiščenje kamnitih površin FC 2 je popoln pripomoček za globinsko čiščenje neobčutljivih trdih tal, kot sta kamen ali keramika (čeprav ni primeren za občutljiva tla iz naravnega kamna, kot sta marmor ali terakota). Združljivo s čistilcem tal FC 2-4. Zahvaljujoč vgrajenim ščetinam, valjček za kamenje enostavno odstrani trdovratno umazanijo in povrne sijaj celo špranj, fug in neravnih površin. Primerno za strojno pranje do 60 °C.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
- Optimalno ločevanje umazanije in visoka absorpcija za popolne rezultate čiščenja.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Vgrajene ščetine
- Za preprosto odstranjevanje trdovratne umazanije.
- Sijoče čiste postanejo tudi fuge in neravne površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,132
|Mere (D × Š × V) (mm)
|180 x 60 x 60
Področja uporabe
- Kamnita tla
- Trdovratne nečistoče
- Fuge