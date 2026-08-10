Valj za kamen FCV 4
Enostavno čiščenje neobčutljivih trdih tal ter umazanih rež in spojev: z valjčkom za kamen za čistilnik tal FCV 4 trdovratni madeži nimajo možnosti. Valj je pralen v pralnem stroju do 60 °C.
Valjček za kamen je popoln pripomoček za globinsko čiščenje neobčutljivih trdih tal, kot sta kamen ali keramika (čeprav ni primeren za občutljiva tla iz naravnega kamna, kot sta marmor ali terakota). Združljivo z vakuumsko krpo FCV 4. Zahvaljujoč vgrajenim ščetinam valjček za kamenje zlahka odstrani trdovratno umazanijo in poskrbi, da bodo reže in neravne površine ponovno zasijale. Zelo trajnostno: Valj je pralen v pralnem stroju do 60 °C.
Značilnosti in prednosti
Pure!Roll® z visokokakovostnimi mikrovlakni
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Vgrajene ščetine
- Za preprosto odstranjevanje trdovratne umazanije.
- Sijoče čiste postanejo tudi fuge in neravne površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,236
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,292
|Mere (D × Š × V) (mm)
|254 x 77 x 60
Področja uporabe
- Kamnita tla
- Trdovratne nečistoče
- Fuge