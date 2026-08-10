Valjček za kamen je popoln pripomoček za globinsko čiščenje neobčutljivih trdih tal, kot sta kamen ali keramika (čeprav ni primeren za občutljiva tla iz naravnega kamna, kot sta marmor ali terakota). Združljivo z vakuumsko krpo FCV 4. Zahvaljujoč vgrajenim ščetinam valjček za kamenje zlahka odstrani trdovratno umazanijo in poskrbi, da bodo reže in neravne površine ponovno zasijale. Zelo trajnostno: Valj je pralen v pralnem stroju do 60 °C.