Valj za kamen KFL 1, FCV 2, FCV 33
Enostavno čiščenje neobčutljivih trdih tal ter umazanih rež in spojev: z valjčkom za kamen za čistilnike tal KFL 1, FCV 2 in FCV 3 trdovratni madeži nimajo možnosti.
Valj za kamen je popoln pripomoček za globinsko čiščenje neobčutljivih trdih tal, kot sta kamen ali keramika (čeprav ni primeren za občutljiva tla iz naravnega kamna, kot sta marmor ali terakota). Združljivo z čistilniki tal KFL 1, FCV 2 in FCV 3. Zahvaljujoč vgrajenim ščetinam valjček za kamen zlahka odstrani trdovratno umazanijo in poskrbi, da bodo reže in neravne površine ponovno zasijale.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
- Optimalno ločevanje umazanije in visoka absorpcija za popolne rezultate čiščenja.
Vgrajene ščetine
- Za preprosto odstranjevanje trdovratne umazanije.
- Sijoče čiste postanejo tudi fuge in neravne površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,179
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,286
|Mere (D × Š × V) (mm)
|246 x 136 x 56
Področja uporabe
- Kamnita tla
- Trdovratne nečistoče
- Fuge