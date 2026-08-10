Valj za kamen je popoln pripomoček za globinsko čiščenje neobčutljivih trdih tal, kot sta kamen ali keramika (čeprav ni primeren za občutljiva tla iz naravnega kamna, kot sta marmor ali terakota). Združljivo z čistilniki tal KFL 1, FCV 2 in FCV 3. Zahvaljujoč vgrajenim ščetinam valjček za kamen zlahka odstrani trdovratno umazanijo in poskrbi, da bodo reže in neravne površine ponovno zasijale.