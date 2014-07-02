Valjasta ščetka, Mehko, Bela, 300 mm
Valjčna krtača, mehka, bela. Dolžina: 300 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,15 mm debeline, 11,5 mm dolžine.
Valjčna krtača (mehka, bela) s trpežnim sojemalnikom je dolga 300 mm. Primerna je za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,15 mm debeline, 11,5 mm dolžine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Dolžina (mm)
|300
|Stopnja trdote
|Mehko
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,27