Valjasta ščetka, Mehko, Bela, 300 mm

Valjčna krtača, mehka, bela. Dolžina: 300 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,15 mm debeline, 11,5 mm dolžine.

Valjčna krtača (mehka, bela) s trpežnim sojemalnikom je dolga 300 mm. Primerna je za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,15 mm debeline, 11,5 mm dolžine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Dolžina (mm) 300
Stopnja trdote Mehko
Količina (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,27