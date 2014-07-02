Valjasta ščetka, srednja, rdeča, 1118 mm
Dolžina 1118 mm, srednje trda valjčna krtača v reči barvi. S trpežnim sojemalnikom. Za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,5 mm, dolžina 22,5 mm.
Srednje trda valjčna krtača v rdeči barvi je opremljena s trpežnim sojemalnikom in v dolžino meri skupno 1118 mm. Ščetine valja iz polipropilena, debelina 0,5 mm, dolžina 22,5 mm. Primerna je za vse običajne naloge čiščenja in jo lahko uporabite tudi za občutljiva tla.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|rdeča
|Dolžina (mm)
|1118
|Stopnja trdote
|srednja
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,7