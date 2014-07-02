Srednje trda valjčna krtača v rdeči barvi je opremljena s trpežnim sojemalnikom in v dolžino meri skupno 1118 mm. Ščetine valja iz polipropilena, debelina 0,5 mm, dolžina 22,5 mm. Primerna je za vse običajne naloge čiščenja in jo lahko uporabite tudi za občutljiva tla.