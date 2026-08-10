Valjasta ščetka, srednja, rdeča, 450 mm
Valjčna krtača, srednje trda, rdeča. Dolžina: 448 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine: polipropilen, 0,4 mm debeline, 20 mm dolžine.
Valjčna krtača (srednje trda, rdeča) s trpežnim sojemalnikom je dolga 448 mm. Primerna je za vse običajne vrste čiščenj, tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, 0,4 mm debeline, 20 mm dolžine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|rdeča
|Dolžina (mm)
|450
|Stopnja trdote
|srednja
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,137