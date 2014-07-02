Valjasta ščetka, trda, zelena, 350 mm
Valjčna krtača, trda, zelena. Dolžina: 350 mm. Trpežen sojemalnik. Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.
Valjčna krtača (trda, zelena) s trpežnim sojemalnikom je dolga 350 mm. Priporočljiva je za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerna samo za neobčutljiva tla. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|zelena
|Dolžina (mm)
|350
|Stopnja trdote
|trda
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,85