Valjčna krtača (trda, zelena) s trpežnim sojemalnikom je dolga 350 mm. Priporočljiva je za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerna samo za neobčutljiva tla. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.