Valjasta ščetka, trda, zelena, 400 mm

Valjčna krtača, trda, zelena. Dolžina: 400 mm. Trpežen sojemalnik. Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.

Valjčna krtača (trda, zelena) s trpežnim sojemalnikom je dolga 400 mm. Priporočljiva je za čiščenje zelo umazanih tal in osnovno čiščenje. Primerna samo za neobčutljiva tla. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva zelena
Dolžina (mm) 400
Stopnja trdote trda
Količina (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,95
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