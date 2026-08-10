Valjčna krtača (zelena, trda) s trpežnim sojemalnikom je dolga 450 mm. Primerna je za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljiva tla. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.