Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 350 mm

Valjčna krtača, valovita, srednje trda, oranžna. Dolžina: 350 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za močno strukturirana tla in globoke fuge. Ščetine: poliamid, 0,6 mm debeline, 15-20 mm dolžine.

Valjčna krtača (valovita, srednje trda, oranžna) s trpežnim sojemalnikom in različno dolgimi ščetinami je dolga 350 mm. Primerna je za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Ščetine: poliamid, 0,6 mm debeline, 15-20 mm dolžine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva oranžna
Dolžina (mm) 350
Vrsta krtače visoko - nizko
Količina (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,9
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