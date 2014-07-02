Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 350 mm
Valjčna krtača, valovita, srednje trda, oranžna. Dolžina: 350 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za močno strukturirana tla in globoke fuge. Ščetine: poliamid, 0,6 mm debeline, 15-20 mm dolžine.
Valjčna krtača (valovita, srednje trda, oranžna) s trpežnim sojemalnikom in različno dolgimi ščetinami je dolga 350 mm. Primerna je za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Ščetine: poliamid, 0,6 mm debeline, 15-20 mm dolžine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|oranžna
|Dolžina (mm)
|350
|Vrsta krtače
|visoko - nizko
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,9