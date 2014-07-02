Valjčna krtača (valovita, srednje trda, oranžna) s trpežnim sojemalnikom in različno dolgimi ščetinami je dolga 400 mm. Primerna je za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Ščetine: poliamid, 0,6 mm debeline, 15-20 mm dolžine.