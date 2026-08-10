Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 450 mm

Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.

Valjčna krtača (visoka-globoka, srednje trda, oranžna) z zvezdastim sojemalom, odpornim proti obrabi, in različno dolgimi ščetinami ima dolžino 450 mm. Primerna je za čiščenje močno strukturiranih tal in pri globljih fugah. Ščetine: poliamid, debelina 0,6 mm, dolžina 15–20 mm.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva oranžna
Dolžina (mm) 450
Vrsta krtače visoko - nizko
Količina (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,417