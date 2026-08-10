Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 450 mm
Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.
Valjčna krtača (visoka-globoka, srednje trda, oranžna) z zvezdastim sojemalom, odpornim proti obrabi, in različno dolgimi ščetinami ima dolžino 450 mm. Primerna je za čiščenje močno strukturiranih tal in pri globljih fugah. Ščetine: poliamid, debelina 0,6 mm, dolžina 15–20 mm.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|oranžna
|Dolžina (mm)
|450
|Vrsta krtače
|visoko - nizko
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,417