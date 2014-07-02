Valjčna krtača (visoka-globoka, srednje trda, oranžna) z zvezdastim sojemalom, odpornim proti obrabi, in različno dolgimi ščetinami ima dolžino 638 mm. Primerna je za čiščenje močno strukturiranih tal in pri globljih fugah. Ščetine: poliamid, debelina 0,6 mm, dolžina 15–20 mm.