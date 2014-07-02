Valjasta ščetka, zelo mehka, Bela, 400 mm

Valjčna krtača, zelo mehka, bela. Dolžina: 400 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,3 mm debeline, 20 mm dolžine.

Valjčna krtača (zelo mehka, bela) s trpežnim sojemalnikom je dolga 400 mm. Primerna je za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,3 mm debeline, 20 mm dolžine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Dolžina (mm) 400
Stopnja trdote zelo mehka
Količina (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,028
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