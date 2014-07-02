Valjčna krtača, srednja, rdeča, 350 mm

Valjčna krtača, srednje trda, rdeča. Dolžina: 350 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine: polipropilen, 0,4 mm debeline, 20 mm dolžine.

Valjčna krtača (srednje trda, rdeča) s trpežnim sojemalnikom je dolga 350 mm. Primerna je za vse običajne vrste čiščenj, tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, 0,4 mm debeline, 20 mm dolžine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva rdeča
Dolžina (mm) 350
Stopnja trdote srednja
Količina (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,811
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI