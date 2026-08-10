Valjčna krtača, standardne ščetine, črna, CV 38/1, 38/2

Mehka valjčna krtača dolžine 356 mm s črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami za vse Kärcherjeve pokončne krtačne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2.

Valjčna krtača 356 mm za vse pokončne krtačne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2. Krtača je opremljena z mehkimi, črnimi 10 mm poliamidnimi ščetinami. Premer ščetin: 0,25 mm.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina krtače (mm) 356
Stopnja trdote srednje trda
Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,21
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,233
Mere (D × Š × V) (mm) 356 x 61 x 61
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