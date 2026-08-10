Valjčna krtača, standardne ščetine, črna, CV 38/1, 38/2
Mehka valjčna krtača dolžine 356 mm s črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami za vse Kärcherjeve pokončne krtačne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2.
Valjčna krtača 356 mm za vse pokončne krtačne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2. Krtača je opremljena z mehkimi, črnimi 10 mm poliamidnimi ščetinami. Premer ščetin: 0,25 mm.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina krtače (mm)
|356
|Stopnja trdote
|srednje trda
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,21
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,233
|Mere (D × Š × V) (mm)
|356 x 61 x 61