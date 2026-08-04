Vbrizgalna šoba RM za visok in nizek tlak (brez šob)

Dodajanje čistil: pri visokem in nizkem tlaku ločeno od naprave. Doziranje do 15 %.

Vbrizgavanje čistila za neodvisno visoko- in nizkotlačno dovajanje. Doziranje do približno 15 %.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,685
Kompatibilne naprave
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