Vbrizgalna šoba RM za visok tlak (brez šobe)

Dodajanje čistila pri visokem tlaku 3–5 %

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,899
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