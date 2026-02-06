VC Cleaning Kit
Obsežni VC komplet za čiščenje razširja področje uporabe Kärcher sesalnika VC 2 in VC 3. Tako čiščenje postane še bolj enostavno – in delo užitek.
VC kompl. za čišč. z lahkoto čisti tudi tam kjer običajni pribor sesalnikov doseže svoje meje. Kompl. vsebuje 8 različnih priborov – idealno za uporabo v celem gospodinjstvu. S kotno ščetko je mogoče odstraniti prah pod pohištvom in gospodinjskimi napravami, kot tudi v vmesnih prostorih, npr. med pohištvom in zidovi. Šoba za tapecirane površine hitro in enostavno odstranjuje nečistoče in prah s kavča, jogijev, zaves, stolov, itd. Ščetka za fuge je zaradi svojega dolgega in ozkega dizajna popolna za sesanje ormar, radiatorjev, žaluzij, itd. Šoba za fuge s nataknjeno ščetko je idealna za čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. rolete. Gumirani nastavek za odstranjevanje dlak s šobo za fuge pretvarja sesanje vseh vrst dlak v otroško igro. Mehka ščetka za pohištvo preprečuje pojav prask pri čiščenju občutlljivih površin. Zahvaljujoč fleksibilnemu zglobu je čiščenje težko dostopnih področij, kot npr. polic na omarah/regalih ali zadnje strani kavča, zelo enostavno. S pomočjp priložene cevi adapt. je mogoče ves pribor iz kompl. brez težav priključiti na sesalno cev/ročaj naprave VC 2 in VC 3. Zaključek: VC kompl. za čiščenje je komplet pribora ki olajša vse naloge pri sesanju, čiščenje pa je veliko učinkovitejše.
Značilnosti in prednosti
Ustrezen pribor za Kärcherjeve sesalce VC 2 i VC 3
Obsežen komplet pribora
- S pomočjo raznovrstnega pribora boste lažje obvladali številne naloge čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,45
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,26
|Mere (D × Š × V) (mm)
|410 x 308 x 80
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)