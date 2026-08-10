Aluminijasta mokro/suha talna šoba nazivne velikosti DN 35 s širino 370 milimetrov in stranskimi valji. Otiralnike in krtačne trakove lahko hitro in enostavno zamenjate s pomočjo sponke. Šoba je idealna za odstranjevanje finega prahu, grobe umazanije ali tekočin z mokrimi in suhimi sesalniki Kärcher.