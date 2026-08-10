Večnamenska šoba, mokra/suha, aluminij, DN 35
Za mokre in suhe sesalnike Kärcher: aluminijasta talna šoba (DN 35) s širino 370 mm, vključno s krtačnimi trakovi in strgali, ki jih je enostavno zamenjati.
Aluminijasta mokro/suha talna šoba nazivne velikosti DN 35 s širino 370 milimetrov in stranskimi valji. Otiralnike in krtačne trakove lahko hitro in enostavno zamenjate s pomočjo sponke. Šoba je idealna za odstranjevanje finega prahu, grobe umazanije ali tekočin z mokrimi in suhimi sesalniki Kärcher.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Količina (Kos(i))
|1
|Širina (mm)
|370
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,915
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,953
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 200 x 85
Video posnetki