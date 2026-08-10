Večnamenska šoba, mokra/suha, aluminij, DN 35

Za mokre in suhe sesalnike Kärcher: aluminijasta talna šoba (DN 35) s širino 370 mm, vključno s krtačnimi trakovi in ​​strgali, ki jih je enostavno zamenjati.

Aluminijasta mokro/suha talna šoba nazivne velikosti DN 35 s širino 370 milimetrov in stranskimi valji. Otiralnike in krtačne trakove lahko hitro in enostavno zamenjate s pomočjo sponke. Šoba je idealna za odstranjevanje finega prahu, grobe umazanije ali tekočin z mokrimi in suhimi sesalniki Kärcher.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Količina (Kos(i)) 1
Širina (mm) 370
Barva Črna
Teža (Kg) 0,915
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,953
Mere (D × Š × V) (mm) 380 x 200 x 85

Video posnetki