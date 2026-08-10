Večpovršinski valj FC 2-4
Univerzalni valj za nežno mokro čiščenje in nego vseh trdih tal. Ne pušča vlaken, je vpojen in trpežen. Primerno za strojno pranje do 60 °C.
Preprosto čiščenje: univerzalni valj za čistilca tal Kärcher FC 2-4 zagotavlja nežno mokro čiščenje in vzdrževanje vseh trdih tal – tudi parketa. Kakovosten univerzalni valj ne pušča vlaken, je vpojen in izjemno trpežen. Valj lahko perete tudi v pralnem stroju na max. temperaturo 60 °C.
Značilnosti in prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Še posebej čisto
- Higiensko delo na različnih področjih uporabe (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,134
|Mere (D × Š × V) (mm)
|180 x 60 x 60
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Lakiran parket