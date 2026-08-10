Večpovršinski valj FC 2-4

Univerzalni valj za nežno mokro čiščenje in nego vseh trdih tal. Ne pušča vlaken, je vpojen in trpežen. Primerno za strojno pranje do 60 °C.

Preprosto čiščenje: univerzalni valj za čistilca tal Kärcher FC 2-4 zagotavlja nežno mokro čiščenje in vzdrževanje vseh trdih tal – tudi parketa. Kakovosten univerzalni valj ne pušča vlaken, je vpojen in izjemno trpežen. Valj lahko perete tudi v pralnem stroju na max. temperaturo 60 °C.

Značilnosti in prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
  • Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Še posebej čisto
  • Higiensko delo na različnih področjih uporabe (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,13
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,134
Mere (D × Š × V) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Lakiran parket