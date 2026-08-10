Preprosto čiščenje: univerzalni valj za čistilca tal Kärcher FC 2-4 zagotavlja nežno mokro čiščenje in vzdrževanje vseh trdih tal – tudi parketa. Kakovosten univerzalni valj ne pušča vlaken, je vpojen in izjemno trpežen. Valj lahko perete tudi v pralnem stroju na max. temperaturo 60 °C.