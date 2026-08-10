Večpovršinski valj FCV 4
Večpovršinski valj za nežno čiščenje in nego vseh tal. Ne pušča vlaken, vpojna, trpežna in pralna v pralnem stroju do 60 °C. Primerno za čistilnik tal FCV 4.
Preprosto čiščenje: večpovršinski valj za čistilnik tal Kärcher FCV 4 zagotavlja nežno čiščenje in vzdrževanje vseh tal – tudi parketa. Visokokakovosten večpovršinski valj je brez vlaken, vpojen in izjemno trpežen. Bolj trajnostno: valj je pralen v pralnem stroju do 60 °C.
Značilnosti in prednosti
Pure!Roll® z visokokakovostnimi mikrovlakni
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Še posebej čisto
- Higienično delo na različnih področjih uporabe (sanitarne površine, kuhinja, pipe in drugo)
- V kombinaciji s sistemom z dvema rezervoarjema, ki se uporablja pri čistilnikih tal Kärcher, zanesljivo odstranijo do 99 % vseh bakterij s tal – kot je bilo dokazano z laboratorijskim testiranjem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,198
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,256
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 57 x 57
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Lakiran parket