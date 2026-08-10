Preprosto čiščenje: večpovršinski valj za čistilnik tal Kärcher FCV 4 zagotavlja nežno čiščenje in vzdrževanje vseh tal – tudi parketa. Visokokakovosten večpovršinski valj je brez vlaken, vpojen in izjemno trpežen. Bolj trajnostno: valj je pralen v pralnem stroju do 60 °C.