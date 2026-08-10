Večpovršinski valj KFL 1, FCV 2, FCV 3

Večpovršinski valj za nežno čiščenje in nego vseh tal. Ne pušča vlaken, vpojen in trpežen. Primerno za čistilnike tal KFL 1, FCV 2 in FCV 3.

Preprosto čiščenje: večpovršinski valj za čistilnike tal Kärcher KFL 1, FCV 2 in FCV 3 zagotavlja nežno čiščenje in vzdrževanje vseh tal – tudi parketa. Visokokakovosten večpovršinski valj je brez vlaken, vpojen in izjemno trpežen.

Značilnosti in prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
Še posebej čisto
  • Higienično delo na različnih področjih uporabe (sanitarne površine, kuhinja, pipe in drugo)
  • V kombinaciji s sistemom z dvema rezervoarjema, ki se uporablja pri čistilnikih tal Kärcher, zanesljivo odstranijo do 99 % vseh bakterij s tal – kot je bilo dokazano z laboratorijskim testiranjem.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,18
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,286
Mere (D × Š × V) (mm) 247 x 132 x 60
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Lakiran parket