Preprosto čiščenje: večpovršinski valj za čistilnike tal Kärcher KFL 1, FCV 2 in FCV 3 zagotavlja nežno čiščenje in vzdrževanje vseh tal – tudi parketa. Visokokakovosten večpovršinski valj je brez vlaken, vpojen in izjemno trpežen.