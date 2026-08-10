Večpovršinski valj RCF 3
Valji iz mikrovlaken za nežno mokro čiščenje vseh trdih tal z robotsko krpo RCF 3. Ne pušča vlaken, je zelo vpojen in trpežen. Primerno za strojno pranje do 60 °C.
Večpovršinski valj robotskega brisača Kärcher RCF 3 je izdelan iz visokokakovostnih mikrovlaken za nežno mokro čiščenje vseh trdih tal – tudi parketa. Valj je brez vlaken, vpojen in izjemno trpežen – idealen za obsežna čiščenja in za čist rezultat brez madežev. Če je treba valj zamenjati ali očistiti, ga lahko zamenjate v zelo kratkem času brez uporabe orodja in brez stika z umazanijo. Enostavno izvlecite rabljeni valj in vpnite novega, to je to! Večpovršinski valj se lahko opere v pralnem stroju pri temperaturi do 60 °C in je pripravljen za ponovno uporabo.
Značilnosti in prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Enostavna menjava valjev
- Valj lahko zamenjate hitro in brez uporabe sile ali kakršnega koli orodja, preprosto izvlecite valj, pripnite novega in to je to!
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,198
|Mere (D × Š × V) (mm)
|60 x 60 x 248
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.