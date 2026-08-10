Večpovršinski valj robotskega brisača Kärcher RCF 3 je izdelan iz visokokakovostnih mikrovlaken za nežno mokro čiščenje vseh trdih tal – tudi parketa. Valj je brez vlaken, vpojen in izjemno trpežen – idealen za obsežna čiščenja in za čist rezultat brez madežev. Če je treba valj zamenjati ali očistiti, ga lahko zamenjate v zelo kratkem času brez uporabe orodja in brez stika z umazanijo. Enostavno izvlecite rabljeni valj in vpnite novega, to je to! Večpovršinski valj se lahko opere v pralnem stroju pri temperaturi do 60 °C in je pripravljen za ponovno uporabo.