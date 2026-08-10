Velik komplet prevlek za okrogle krtače

Dve vrhunski prevleki iz mikrovlaken za veliko okroglo krtačo za boljše odstranjevanje umazanije in za bleščeče rezultate z uporabo velike okrogle krtače.

Še učinkoviteje zrahlja in pobere umazanijo in maščobo. Idealno za posebej težko in trdovratno umazanijo v kopalnicah in kuhinjah. Tudi močno umazanijo s kuhalne plošče lahko odstranite brez truda.

Značilnosti in prednosti
Premium mikrovlakna
  • Idealno za nežno čiščenje posebno trdovratnih nečistoč na vseh trdih površinah v kuhinji in kopalnici.
  • Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,015
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,032
Mere (D × Š × V) (mm) 120 x 120 x 15
Področja uporabe
  • Delovne površine v kuhinji
  • Umivalniki/pomivalna korita
  • Kuhalne plošče
  • Tuš kabina/kad
  • Hladilnik (znotraj / zunaj)
  • Notranje stene ormar, predali
  • Izpušne nape
  • Nerjaveče jeklo