Velik komplet prevlek za okrogle krtače
Dve vrhunski prevleki iz mikrovlaken za veliko okroglo krtačo za boljše odstranjevanje umazanije in za bleščeče rezultate z uporabo velike okrogle krtače.
Še učinkoviteje zrahlja in pobere umazanijo in maščobo. Idealno za posebej težko in trdovratno umazanijo v kopalnicah in kuhinjah. Tudi močno umazanijo s kuhalne plošče lahko odstranite brez truda.
Značilnosti in prednosti
Premium mikrovlakna
- Idealno za nežno čiščenje posebno trdovratnih nečistoč na vseh trdih površinah v kuhinji in kopalnici.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,015
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,032
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 120 x 15
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Področja uporabe
- Delovne površine v kuhinji
- Umivalniki/pomivalna korita
- Kuhalne plošče
- Tuš kabina/kad
- Hladilnik (znotraj / zunaj)
- Notranje stene ormar, predali
- Izpušne nape
- Nerjaveče jeklo