Verigo za 30 centimetrov dolg meč akumulatorske verižne žage CNS 18-30 Battery je mogoče namestiti hitro in preprosto zaradi sistema za napajanje verige brez orodja. Tako vedno zagotavlja optimalno rezanje, trpežnost in vsestransko uporabo. Nadalje pa vas bo veriga, ki je skoraj povsem brez povratnih sunkov med delovanjem, prepričala z zelo nizkimi tresljaji.