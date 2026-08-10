Veriga CNS 36-35 Battery
Vrhunska kakovost rezanja: veriga za 35 cm dolg meč akumulatorske verižne žage CNS 36-35 Battery. Skoraj povsem brez povratnih sunkov in s sistemom za napenjanje verige brez orodja.
Verigo za 35 centimetrov dolg meč akumulatorske verižne žage CNS 36-35 Battery je mogoče namestiti hitro in preprosto zaradi sistema za napajanje brez verige. Tako vedno zagotavlja optimalno rezanje, trpežnost in vsestransko uporabo. Nadalje pa vas bo veriga, ki je skoraj povsem brez povratnih sunkov med delovanjem, prepričala z zelo nizkimi tresljaji.
Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna veriga
- Vedno zagotavlja vrhunsko rezanje z verižnimi žagami Kärcher.
Zamenjava verige brez orodja
- Za preprosto zamenjavo verige
Skoraj brez povratnih sunkov
- Skoraj brez povratnih sunkov ob hkratni visoki zmogljivosti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|srebrna
|Teža (Kg)
|0,135
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,152
|Mere (D × Š × V) (mm)
|480 x 35 x 5
Področja uporabe
- Drevesa
- Debelejše veje
- Polena