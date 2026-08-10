Veriga PSW 18-20 Battery
Skorajda brez tresljajev in preprosta menjava: veriga za 20 cm dolg meč akumulatorske teleskopske žage PSW 18-20 Battery vedno omogoča vrhunsko kakovost rezanja.
Verigo za 20 centimetrov dolg meč akumulatorske teleskopske žage PSW 18-20 Battery je mogoče namestiti hitro in preprosto zaradi preprostega sistema za napenjanje verige. Tako vedno zagotavlja optimalno rezanje, trpežnost in vsestransko uporabo, nadalje pa vas bo prepričala z zelo nizkimi tresljaji.
Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna veriga
- Vedno zagotavlja vrhunsko rezanje z baterijsko teleskopsko žago Kärcher.
Preprosta zamenjava verige
- Preprost sistem za napenjanje verige, ki zagotavlja preprosto zamenjavo verige.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|srebrna
|Teža (Kg)
|0,08
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,099
|Mere (D × Š × V) (mm)
|330 x 35 x 5
Področja uporabe
- Debelejše veje