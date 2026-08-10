Verigo za 20 centimetrov dolg meč akumulatorske teleskopske žage PSW 18-20 Battery je mogoče namestiti hitro in preprosto zaradi preprostega sistema za napenjanje verige. Tako vedno zagotavlja optimalno rezanje, trpežnost in vsestransko uporabo, nadalje pa vas bo prepričala z zelo nizkimi tresljaji.