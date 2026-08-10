Veriga PSW 18-20 Battery

Skorajda brez tresljajev in preprosta menjava: veriga za 20 cm dolg meč akumulatorske teleskopske žage PSW 18-20 Battery vedno omogoča vrhunsko kakovost rezanja.

Verigo za 20 centimetrov dolg meč akumulatorske teleskopske žage PSW 18-20 Battery je mogoče namestiti hitro in preprosto zaradi preprostega sistema za napenjanje verige. Tako vedno zagotavlja optimalno rezanje, trpežnost in vsestransko uporabo, nadalje pa vas bo prepričala z zelo nizkimi tresljaji.

Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna veriga
  • Vedno zagotavlja vrhunsko rezanje z baterijsko teleskopsko žago Kärcher.
Preprosta zamenjava verige
  • Preprost sistem za napenjanje verige, ki zagotavlja preprosto zamenjavo verige.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva srebrna
Teža (Kg) 0,08
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,099
Mere (D × Š × V) (mm) 330 x 35 x 5
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Debelejše veje