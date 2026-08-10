Viličasti ključ SW30 / SW32

Obočni ključ s funkcijo 2 v 1. Primerno za odvijanje pokrova jeklenke CO2 in za pritrditev cevi CO2 na jeklenko.

Priročno orodje za čistilna dela s sistemi za peskanje s suhim ledom v Kärcherjevem postopku Liquid-to-Pellet. Obročni ključ sprosti pokrove jeklenke CO2 in hkrati služi za pritrditev cevi CO2 na jeklenko CO2. Ključ je nameščen na priključku cilindra Ice Blasterja za preprost transport in zaščito pred izgubo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 0,095
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