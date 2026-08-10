Priročno orodje za čistilna dela s sistemi za peskanje s suhim ledom v Kärcherjevem postopku Liquid-to-Pellet. Obročni ključ sprosti pokrove jeklenke CO2 in hkrati služi za pritrditev cevi CO2 na jeklenko CO2. Ključ je nameščen na priključku cilindra Ice Blasterja za preprost transport in zaščito pred izgubo.