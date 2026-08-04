Visokotlačna cev, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
S patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležajenje) in ročnim privitjem. M 22 x 1,5 z zaščito pred pregibanjem. NW 6/155 °C/250 bar
10-metrska visokotlačna cev (M 22 × 1,5) z zaščito pred pregibanjem. Vsebuje patentirani vrtljivi priključek AVS v pištoli in ročno spojko. DN 6/155 °C/250 barov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|250
|Dolžina (m)
|10
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,91