Visokotlačna cev, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

S patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležajenje) in ročnim privitjem. M 22 x 1,5 z zaščito pred pregibanjem. NW 6/155 °C/250 bar

10-metrska visokotlačna cev (M 22 × 1,5) z zaščito pred pregibanjem. Vsebuje patentirani vrtljivi priključek AVS v pištoli in ročno spojko. DN 6/155 °C/250 barov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 6
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 250
Dolžina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,945
Visokotlačna cev, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock