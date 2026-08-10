Visokotlačna cev, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
ANTI!Twist visokotlačna cev (DN 6), opremljena z novim EASY!Lock za tlak do 300 bar. Dolžine 10 m.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Dolžina (m)
|10
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,02
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St H steel