Visokotlačna cev, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

ANTI!Twist visokotlačna cev (DN 6), opremljena z novim EASY!Lock za tlak do 300 bar. Dolžine 10 m.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 6
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Dolžina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,02
Visokotlačna cev, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock