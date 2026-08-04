Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5

Visokotlačna cev (DN 8), odporna na vročino do 155 °C, dolžine 10 m. Popoln za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike serije Classic.

Deset metrov dolga visokotlačna cev (DN 8) z robustnimi medeninastimi nastavki in navojem M 22 × 1,5 na obeh straneh za povezavo s pištolo in strojem. Primerno za tlake do 315 barov in vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike serije Classic – tudi toplovodne aparate.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 315
Dolžina (m) 10
Priključni navoj M22 x 1,5
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