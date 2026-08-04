Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5
Visokotlačna cev (DN 8), odporna na vročino do 155 °C, dolžine 10 m. Popoln za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike serije Classic.
Deset metrov dolga visokotlačna cev (DN 8) z robustnimi medeninastimi nastavki in navojem M 22 × 1,5 na obeh straneh za povezavo s pištolo in strojem. Primerno za tlake do 315 barov in vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike serije Classic – tudi toplovodne aparate.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|315
|Dolžina (m)
|10
|Priključni navoj
|M22 x 1,5