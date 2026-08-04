Visokotlačna cev, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Opremljen z inovativnim EASY!Lock ročnim zaklepom vijaka in primeren za tlak do 220 bar: 15 m visokotlačna cev (DN 10).

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 10
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 220
Dolžina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 4,15
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