Visokotlačna cev, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek koluta za cev

Visokotlačna cev (DN 6, dolga 15 m, tlak do 250 barov) je opremljena s priključkom za kolut AVS in EASY!

15-metrska visokotlačna cev s patentiranim (vrtljivim) priključkom AVS v pištoli in vtičnim priključkom za cevni kolut.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 6
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 250
Dolžina (m) 15
Priključni navoj 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek koluta za cev
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,517