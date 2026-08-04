Visokotlačna cev, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek koluta za cev
Visokotlačna cev (DN 6), dolga 15 m, za delovni tlak do 250 barov. Z ANTI! Twist za kolutne cevi z AVS priključkom. Drugi konec je opremljen z EASY!
15-metrska visokotlačna cev s patentiranim (vrtljivim) priključkom AVS v pištoli in vtičnim priključkom za cevni kolut.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|250
|Dolžina (m)
|15
|Priključni navoj
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek koluta za cev
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,6