Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

15 m visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in na obeh straneh in EASY!Lock, ki prihrani čas.

15-metrska visokotlačna cev (M 22 × 1,5) z zaščito pred pregibanjem. Vsebuje patentirani vrtljivi priključek AVS v pištoli in ročno spojko. DN 8/155 °C/315 barov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 315
Dolžina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,358
Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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