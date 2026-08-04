Visokotlačna cev, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Dolžina 20 m in EASY!Lock ročni zaklep vijaka na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10).

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 10
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 220
Dolžina (m) 20
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,45
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