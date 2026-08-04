Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev

S patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo nameščen) in ročnim navojnim priključkom. M 22 x 1,5 z zaščito pred prelomom. NW 8/155 ° C / 315 bar

20-metrska visokotlačna cev (M 22 × 1,5) z zaščito pred pregibanjem. Vsebuje patentirani vrtljivi priključek AVS v pištoli in ročno spojko. DN 8/155 °C/315 barov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 315
Dolžina (m) 20
Priključni navoj 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev
Teža vključno z embalažo (Kg) 4,8