Visokotlačna cev, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M 22 x 1,5.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 315
Dolžina (m) 30
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 6,3
Visokotlačna cev, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.