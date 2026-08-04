Visokotlačna cev, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Visokotlačna cev dolžine 40 m z EASY!Lock hitrejšim sistemom za ročno privijanje (na obeh straneh). Nazivni premer (DN) 10, delovni tlak do 220 bar.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 10
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 220
Dolžina (m) 40
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 10,4
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