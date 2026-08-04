Visokotlačna cev, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom in veliko prostora za manevriranje zahvaljujoč dolžini 40 m: visokotlačna cev (DN 12) z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 12
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 210
Dolžina (m) 40
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 14,3
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