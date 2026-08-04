Visokotlačna cev, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom in veliko prostora za manevriranje zahvaljujoč dolžini 40 m: visokotlačna cev (DN 12) z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar.