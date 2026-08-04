Visokotlačna cev Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock

Visokotlačna cev s priročnim ročnim priključkom EASY!Lock iz Kärcher serije Classic. Primerna tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Dolžina (m) 10
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,12
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