Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Za tlak do 400 barov primerna visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in 1,5 m dolžine. Priključki: M 22 × 1,5 kot tudi priročen in hiter ročno-vijačni priključek.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 1,5
Priključni navoj 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,728
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