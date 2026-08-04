Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobnim EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov.

1,5-metrska visokotlačna cev (DN 8, M 22 × 1,5) z zaščito pred pregibanjem in priključkoma na obeh koncih, ki omogoča priključitev cevnih kolutov z ustreznim priključkom (M 22×1,5).

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 1,5
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,788
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