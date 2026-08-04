Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Z vijačnim priključkom na obeh straneh, M22 x 1,5 z zaščito proti zdrsavanju. Za priključitev cevnih kolutov z navojnim priključkom M22 x 1,5.
1,5-metrska visokotlačna cev (DN 8, M 22 × 1,5) z zaščito pred pregibanjem in priključkoma na obeh koncih, ki omogoča priključitev cevnih kolutov z ustreznim priključkom (M 22 × 1,5).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dolžina (m)
|1,5
|Priključni navoj
|2 x M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,9