Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Z vijačnim priključkom na obeh straneh, M22 x 1,5 z zaščito proti zdrsavanju. Za priključitev cevnih kolutov z navojnim priključkom M22 x 1,5.

1,5-metrska visokotlačna cev (DN 8, M 22 × 1,5) z zaščito pred pregibanjem in priključkoma na obeh koncih, ki omogoča priključitev cevnih kolutov z ustreznim priključkom (M 22 × 1,5).

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 1,5
Priključni navoj 2 x M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,9