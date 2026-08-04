Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Trpežna, 10 m visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in EASY!Lock. Ročno-vijačni priključek na obeh straneh in ANTI!Twist. Odobren za tlak 400 barov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,8
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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